Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Verkehrsunfall Sachschaden

Betzdorf (ots)

Leichter Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag am Busbahnhof in Betzdorf. Ein 21-Jähriger befuhr mit seinem Transporter den Konrad-Adenauer-Platz aus Richtung Decizer Straße kommend. In Höhe der Fußgängerbrücke befindet sich aufgrund einer Baustelle eine Engstelle. Der Verkehr aus Richtung Bahnhof hat laut Beschilderung Vorrang. Als der 21-Jährige die Engstelle nach Zeugenangaben schon fast passiert habe, sei ihm ein 54-Jähriger Pkw Fahrer entgegen gekommen. Der 54-Jährige habe sich seitlich vor den 21-Jährigen gestellt, so dass dieser nicht weiterfahren konnten. Offensichtlich wollte der 54-Jährige auf sein Vorrecht an der Engstelle bestehen. Durch die minutenlange Blockade staute sich der Verkehr hinter den Fahrzeugen. Der 54-Jährige wurde von mehreren Verkehrsteilnehmern angesprochen, sein Fahrzeug etwas zurückzusetzen, dieser weigerte sich jedoch. Nach einer längeren Diskussion setzte der 54-Jährige sein Fahrzeug zurück, damit der 21-Jährige passieren konnten. Als der 21-Jährige vorbeifuhr, fuhr auch der 54-Jährige wieder an und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.

