Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrollen in Straßenhaus

Straßenhaus (ots)

Am Mittwoch, dem 31.07.2019 führten Beamte der Polizei in Straßenhaus Verkehrskontrollen an der B 256, in Höhe des Busbahnhofes, durch. Neben einigen netten Bürgergesprächen wurden auch folgende Verstöße festgestellt: 10 Verkehrsteilnehmer hatten ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt, ein Fahrer hatte seine Ladung nicht ausreichend gesichert, 2 Fahrzeugführer begingen einen Handyverstoß. Weiterhin wurde um 10.30 Uhr ein 21-jähriger Fahrer kontrolliert der unter dem Einfluss von Marihuana stand. Bei dem 18-jährigen Beifahrer konnten dann auch noch Betäubungsmittel sichergestellt werden. Gegen die beiden Verkehrsteilnehmer aus Neuwied wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

