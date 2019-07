Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Weißer VW Tiguan entwendet - 30.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfelde, Marienborner Straße 17.07.2019, 10.00 Uhr - 29.07.2019, 15.00 Uhr

Einen weißen VW Tiguan haben Unbekannte zwischen Mittwoch dem 17.07.2019, 10.00 Uhr und Montagnachmitttag 15.00 Uhr in der Marienborner Straße entwendet. Der 53 Jahre alte Besitzer hatte den zwei Jahre alten Wagen vor seinem Urlaub ordnungsgemäß verschlossen auf dem Parkplatz vor seinem Wohnhaus abgestellt. Als er nun wieder zurück war, sah er die Bescherung. Durch den Diebstahl ist dem 53-Jährigen ein Schaden von mindestens 30.000 Euro entstanden. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner in der angegebenen Zeitspanne verdächtige Personen bemerkt haben und bittet um Hinweise an die Polizeistation Vorsfelde oder die Rufnummer 05361/4646-0.

