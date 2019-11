Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Im Hausmüll entsorgter Rauchmelder verursacht Einsatz der Rettungskräfte - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 01:20 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei nach Geisweid in die Heckenbergstraße entsandt: Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatten einen schrill piepsenden Rauschmelder wahrgenommen. 85 Personen waren in dem Haus gemeldet. Feuerwehr und Polizei gingen davon aus, dass dort in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen war und sich schlafenden Bewohner in Gefahr befinden. Entsprechend wurden Einsatzkräfte entsandt. Eine Löschgruppe der Siegener Feuerwehr rückte aus, sowie 2 Streifenwagen der Polizei. Am Einsatzort war allerdings kein Feuer und auch keine Gefahr. Es war lediglich ein Rauchmelder mit eingelegter Batterie im Hausmüll entsorgt worden. Die Feuerwehr und Polizei sind für Sie da. Wir helfen Rund um die Uhr. Helfen auch Sie uns und entsorgen Rauchmelder richtig.

