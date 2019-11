Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in das AWO Bildungszentrum - #polsiwi

Netphen (OT Deuz) (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstag bis Montag (02. - 04.11.2019) in das AWO Bildungszentrum in Netphen-Deuz ein. Am Montagmorgen gegen 07:00 Uhr entdeckten die Mitarbeiter, dass die Täter Fenster aufgehebelt hatten und so in das Gebäude gelangt waren. Dort wurden mehre Türen von Büroräumen aufgebrochen. In den Büros wurden Schränke und Schreibtische durchsucht. Es entstand ein Sachschaden von circa 6000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Kreuztal unter 02732/909-0

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

