Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dämpfe ausgetreten

Letmathe (ots)

Bei Reinigungsarbeiten einer Filteranlage in einem Stahldrahtwerk an der Untergrüner Straße traten gegen Mittag Salzsäuredämpfte aus. Hierbei wurden 18 Personen leicht verletzt. Das Amt für Arbeitsschutz hat die Ermittlungen zur Ursachenerforschung aufgenommen. Die Untergrüner Straße war in der Zeit von 12 Uhr bis nach 15 in dem Bereich gesperrt.

