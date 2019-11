Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Professionell sieht anders aus

Werdohl (ots)

Am Donnerstag kontrollierte die Polizei einen offensichtlich getunten VW Polo in Werdohl-Pungelscheid. Die Beamten stellten fest, dass viele Bauteile an dem PKW unzulässig verändert worden waren. Das Fahrzeug war derart tiefer gelegt, dass der Auspuff bei der kleinsten Bodenunebenheit auf der Straße aufsetzte. Die Radschrauben zur Befestigung der Felgen waren gegen selbst gefertigte Gewindestangen ausgetauscht worden, was natürlich völlig unzulässig war. Ein im Motorraum eingebautes Tuningteil war anstatt mit einer vorgeschriebenen Befestigung nur mit Holzschrauben angebracht. Den gesamten Zustand des VW Polo bewertete ein hinzugezogener Sachverständiger als verkehrsunsicher, woraufhin die Straßenverkehrsbehörde Märk. Kreis die sofortige Stilllegung anordnete. Die Beamten entfernten die Siegel von den Kennzeichen und zogen den Fahrzeugschein ein. Den Fahrer erwartet ein Bußgeldverfahren über 120 EUR und einen Punkt in Flensburg.

