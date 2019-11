Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer sah REifendiebe an Zeppelinstraße?

Hemer (ots)

In der Nacht zum gestrigen Donnerstag brachen unbekannte Täter drei Metallcontainer auf dem Lagerplatz eines Autohauses an der Zeppelinstraße auf. Die unbekannten Diebe stahlen 36 Winterreifen auf Alu Felgen sowie vier Sommerreifen auf Felgen. Die Polizei in Hemer fragt nun: Wer kann Hinweise zu den Dieben und das Transportfahrzeug der Unbekannten geben?

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell