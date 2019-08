Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei ermittelt gegen Personengruppe nach Sachbeschädigungen

Dortmund (ots)

Eine vermutlich achtköpfige Personengruppe hat am vergangenen Samstag (17. August) in einem Zug zwischen Legden und Dortmund randaliert und dabei den Fahrgastraum erheblich beschädigt.

Die Dortmunder Bundespolizei wurde am vergangenen Samstag gegen 19 Uhr vom Personal einer Regionalbahn alarmiert, weil im Zug eine Personengruppe randalieren würde. Als die Einsatzkräfte am Bahnsteig im Hauptbahnhof eintrafen, zeigte eine Zeugin auf sieben Männer, die gerade den Zug verlassen wollten. Als die Polizisten dann den Sachverhalt vor Ort aufnehmen wollten, verhielten sich die Männer aus Dortmund, Witten und Herne äußerst aggressiv, sodass weitere Einsatzkräfte zur Verstärkung gerufen werden mussten. Erst nach deren Eintreffen, konnten die Personalien der deutschen Staatsangehörigen festgestellt werden. Den Männern wird vorgeworfen, Deckenverkleidungen, Beleuchtungen und Kabel im Zug herausgerissen, bzw. beschädigt zu haben. Eine weitere Person, die ebenfalls im Zusammenhang mit dieser Tat stehen soll, hat vermutlich schon in Lünen die Regionalbahn verlassen.

Gegen die ermittelten sieben Männer im Alter von 29 bis 35 Jahren, wurden Verfahren wegen Sachbeschädigung und Landfriedensbruch eingeleitet. Der betroffene Zugteil musste aufgrund der starken Beschädigungen aus dem Betrieb genommen werden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund

Achim Berkenkötter



Telefon: 0231 562247 131

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell