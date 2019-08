Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbrecher erbeuten drei Euro Bargeld

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in das Bürgerhaus an der Jägerstraße eingedrungen. Sie brachen eine Außentür auf und gelangten dadurch in das Gebäude. Dort gelang es ihnen nicht, zwei Innentüren gewaltsam zu öffnen. Sie leerten ein Sparschwein im Kopierraum, erbeuteten dabei drei Euro Bargeld und flüchteten anschließend vom Tatort. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

