Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Sachbeschädigung

Ibbenbüren (ots)

Am Mühlenweg, Nähe Alexanderweg, ist die Bushaltestelle "Quellengrund" beschädigt worden. Es konnte gesagt werden, dass dort am Mittwochnachmittag (22.01.2020) noch alles in Ordnung war. Am Donnerstagmorgen um 07.30 Uhr wurden dort zwei beschädigte Scheiben festgestellt. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro, Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell