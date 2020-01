Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch

Ibbenbüren (ots)

Im Gebäude des Berufskollegs an der Wilhelmstraße haben sich in der Nacht zum Donnerstag (23.01.2020) Diebe aufgehalten. Nachdem sie sich Zutritt verschafft hatten, steuerten sie den Kiosk der Schule an. Mit Gewalt öffneten sie die Eingangstür und schauten sich dann in dem Raum nach Diebesgut um. Bei der Suche fanden sie zwei Geldkassetten, in denen sich etwas Bargeld befand. Beide Geldbehältnisse nahmen die Einbrecher mit. Über eine Fluchttür im Treppenhaus dürften sie das Gebäude schließlich wieder verlassen haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Die Diebe waren in der Zeit zwischen Mittwochabend, 21.00 Uhr und dem frühen Donnerstagmorgen, 04.40 Uhr, unterwegs.

