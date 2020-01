Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Körperverletzung

Lotte (ots)

Am späten Mittwochabend (22.01.2020) ist es am Lindenweg zu einer Körperverletzung gekommen. Gegen 22.20 Uhr war ein 19-jähriger Lotteraner auf dem Nachhauseweg am Spielplatz, der sich neben dem dortigen Kindergarten befindet, vorbei gegangen. In dem Moment sah er dort zwei männliche Personen auf einer Bank sitzen. Einer der Beiden stand dann auf, kam auf den 19-Jährigen zu und schlug ihm unvermittelt ins Gesicht. Der Geschädigte wehrte sich und konnte weglaufen. Der Unbekannte war etwa 185 cm groß und hatte eine normale Statur. Er trug eine schwarze Jacke der Marke Adidas, ein schwarzes Basecap, dessen Schirm er nach getragen hatte. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall oder zu dem Unbekannten unter Telefon 05451/591-4315.

