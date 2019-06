Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: PKW gegen Baum, zwei schwer verletzte Personen

Brüggen-Bracht (ots)

Am 22.06.2019 um 04:46 Uhr befuhr ein 27jähriger Nettetaler mit seinem PKW die Straße Hülst aus Richtung Bracht in Fahrtrichtung Nettetal. In Höhe Hülst 19 kam er in Folge überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten, eine Laterne und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Er und sein 30jähriger Nettetaler Beifahrer waren im PKW eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr geborgen werden. Der Beifahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber den BGU in Duisburg zugeführt. Der Fahrer kam ins Krankenhaus Nettetal, beide Insassen wurden schwer verletzt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Straße Hülst war für ca. 3:30 Stunden komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Johannes-Theodor Pasch

Telefon: 02162 / 377 - 1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162 / 377 - 1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell