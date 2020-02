Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen-Wallstraße selbstgebautes Musikinstrument entwendet

Lübeck (ots)

Einem 42-jährigen Musikanten wurde am Freitag (07.02.) offenbar ein besonderes Musikinstrument entwendet. Das 1. Polizeirevier Lübeck bittet um Hinweise.

Das Musikinstrument besteht aus Abwasserrohren, Eimern und anderen Dingen und ist selbstgebaut. Der Eigentümer ist häufig in Fußgängerzonen anzutreffen. Am besagten Freitag hatte er sein zusammengebautes Instrument kurzfristig in der Wallstraße abgestellt. Bei seiner Rückkehr war es offenbar entwendet worden. Nachfragen der Ermittlerin des 1. Polizeireviers beim Lübecker Fundbüro und den Entsorgungsbetrieben ergaben keine Hinweise.

Wer hierzu etwas beobachtet hat, wird gebeten sich beim 1. Polizeirevier Lübeck unter der Rufnummer 0451-131-0 zu melden.

