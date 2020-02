Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Geld gewechselt, Scheine gestohlen

Hamm-Pelkum (ots)

Ein 61-jähriger Hammer ist am Donnerstag, 13. Februar, gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelladens an der Kamener Straße bestohlen worden. Beim Einladen seiner Einkäufe sprach ihn ein Mann an - mit der Bitte, ihm einen Euro zu wechseln. Der Hammer suchte daraufhin in seinem Portemonnaie nach Kleingeld. Später stellte er fest, dass sein Scheingeld fehlte.

Der Tatverdächtige ist zirka 50 Jahre alt und 160 Zentimeter groß. Er hat kurzes, lichtes, dunkles Haar und trug einen grauen Parka. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

