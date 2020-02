Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugen gesucht: Wer weiß etwas über diesen Tresor?

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Am Donnerstag, 30. Januar, wurde auf dem Gehweg der Straße Am Heidbaum gegen 17.00 Uhr ein schwarzer Möbeltresor der Marke "Sentry" gefunden. Ein Foto ist angefügt. Haben Sie in dieser Sache Hinweise; kennen Sie beispielsweise den Eigentümer? Dann wenden Sie sich bitte an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

