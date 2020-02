Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht in Münstermaifeld

Mayen (ots)

Am Freitagmorgen, in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 09:00 Uhr, parkte die Geschädigte ihren VW Caddy in Münstermailfeld in der Kurfürst-Balduin-Straße, in Richtung der Landstraße 113, am rechten Fahrbahnrand. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte den linken Außenspiegel des geparkten Fahrzeuges. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von 500 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Mayen unter der 02651/8010 entgegen. Neben diesem unerlaubten Enterfernen vom Unfallort musste die Polizei Mayen am Wochenende noch drei weitere Anzeigen dieser Art bearbeiten. In diesen Fällen gelang es, die Flüchtigen zu ermitteln. An dem Wochenende wurden noch 13 weitere Unfälle mit Sachschaden aufgenommen. Bei diesen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 EUR

