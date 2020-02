Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Benzin abgelassen

Kaisersesch (ots)

Am Samstag, dem 08.02.20, gegen 13.40 Uhr, erhielt die Polizei in Cochem durch einen Mitarbeiter des Abwasserwerkes Kaisersesch Kenntnis über ein Umweltdelikt auf dem Rewe-Parkplatz in Kaisersesch. Der 24jährige Fahrer eines polnischen Pkw hatte seinen Pkw falsch betankt und ca. 4 Liter Benzin aus dem Motorraum in die Kanalisation gepumpt. Hierdurch kam es zu einem Folgeeinsatz, da die Bewohnerin eines Gebäudes in der Nachbarschaft den aus der Kanalisation ausströmenden Benzingeruch irrtümlich als Gasgeruch deutete und die Polizei informierte. Bis zur Abklärung und Entwarnung durch die Feuerwehr Kaisersesch mussten die umliegenden Gebäude kurzfristig evakuiert werden. Den Verursacher erwartet wegen des Umweltdeliktes ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671-984-0

www.polizei.rlp.de/pi.cochem



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell