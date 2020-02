Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht an einem Fußgängerüberweg mit verletztem Kind

Mayen, Am Neutor/L82 (ots)

Am Dienstagmorgen, den 04.02.2020, ereignete sich gegen 07:40 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße Am Neutor auf Höhe der Hausnummer 4, in Mayen. Im dortigen Kreisverkehr erfasste ein weißer Transporter ein Kind, welches gerade den Fußgängerüberweg überqueren wollte. Das Kind fiel zu Boden und verletzte sich leicht an der linken Wade. Der Transporter setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Bei dem weißen Transporter handelt es sich wahrscheinlich um einen der Marke Renault. Auffällig an dem Fahrzeug war, dass weder vorne noch hinten ein Kennzeichen angebracht war.

Falls sie den Transporter gesehen haben oder Zeuge des Verkehrsunfalls gewesen sind, melden sie sich bitte bei der Polizei Mayen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell