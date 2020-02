Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Bäckereifiliale

Mayen, Koblenzer Straße (ots)

In der Nacht vom 04. auf 05.02.2020, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Bäckerfiliale. Nachdem eine Zugangstür nicht aufgehebelt werden konnte, schlugen die Täter eine Scheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Vor Ort konnten durch die Polizei Mayen zahlreiche Spuren gesichert werden, die den Tätern zuzuordnen sind. Diese werden derzeit kriminaltechnisch untersucht. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

