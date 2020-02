Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf glatter Fahrbahn

Kaltenborn, Hohe Acht (ots)

Eine 25-Jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Adenau befuhr am 04.02.2020 gegen 08.30 Uhr mit einem PKW Dacia Logan die B 412 aus Richtung Nürburg kommend in Richtung Kempenich. Die Fahrbahn war mit Schnee und Schneematsch bedeckt. Eine 60-jährige Frau aus Bad Neuenahr-Ahrweiler kam ihr mit einem Opel Agila entgegen. Die Dacia-Fahrerin verlor dann wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle auf der glatten Fahrbahn. Sie drehte sich quer zur Fahrbahn und geriet in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Die Opel-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und stieß gegen die Fahrerseite des Dacia. Der PKW Dacia kippte auf die Fahrerseite und kam auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Opel kam von der Fahrbahn ab und kam auf einer Wiese zum stehen. Beide Fahrerinnen wurden nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Die beiden PKW wurden erheblich beschädigt; es wird von Totalschäden ausgegangen.

