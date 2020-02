Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Blitzeinbruch in Edeka-Markt in Kempenich

Mayen / Kempenich (ots)

Am 04.02.2020 ereignete sich gegen 02:40 Uhr ein Blitzeinbruch in den Edeka-Markt in 56746 Kempenich. Zielrichtung der Tat war das Erlangen von Zigaretten.

Die Täter drangen in den Markt ein, indem eine zum Parkplatz gelegene Außentür aufgehebelt wurde. Im Innern des Marktes ist eine weitere Bürotür gewaltsam geöffnet worden. Entwendet wurden ausschließlich Tabakwaren und Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die Spurensicherung am Tatort dauert noch an.

Bei einer ersten Sichtung der Videoüberwachungsanlage konnten insgesamt drei Täter festgestellt werden, die arbeitsteilig vorgegangen sind.

Die Kriminalpolizei Mayen bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung zu verdächtigen Personen und / oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten.

Tel.: 02651 / 801-0 E-Mail: kimayen@polizei.rlp.de

