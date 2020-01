Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Datteln: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Über ein auf Kipp stehendes Fenster brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag in einen Grillimbiss an der Gladbecker Straße ein. Sie nahmen Bargeld mit und flüchteten unerkannt.

An einem Vereinsheim amm Nordring haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag eine Tür aufgebrochen. Ob sie im Objekt waren, ist unklar. Die Täter flüchteten unerkannt.

Datteln:

"Am Schleusenpark" sind Unbekannte in der Nacht zu Freitag auf das umzäunte Gelände einer Baustelle gelangt und haben aus einem Traktor die Kupplung und zwei Oberlenker gestohlen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell