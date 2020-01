FW-EN: Nacht der Containerbrände

Feuerwehr Sprockhövel

Nachdem am Samstag bereits in den frühen Morgenstunden ein Altkleidercontainer in Sprockhövel brannte, rückte die Feuerwehr am Sonntagabend um 22:26 Uhr und am Montagmorgen um 03:37 Uhr erneut aus. In der Stefansbecke und auf der Hiddinghauser Straße brannten insgesamt drei weitere Container. Die Container mussten mit hydraulischem Schneidgerät geöffnet werden, damit der Inhalt abgelöscht werden konnte. Die Polizei war in beiden Fällen vor Ort und nahm Ermittlungen auf.

