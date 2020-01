Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Garagenbrand

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag gegen 14.25 h brach ein Feuer in einer Garage auf einem Garagenhof eines Mehrfamilienhauses aus. In der Garage waren Autoreifen und Sperrmüll gelagert. Wegen der Rauchentwicklung mussten umliegende Wohnungen geräumt und gelüftet werden. Ein 31-jähriger Mann, der in Recklinghausen wohnt, verhielt sich in der Nähe so verdächtig, dass er zur Überprüfung mitgenommen wurde. Die Ermittlungen erhärteten den Tatverdacht nicht, er wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell