Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Verkehrsunfallfluchten in Varel - Polizei bittet um Hinweise

Varel (ots)

Am Donnerstagmittag, 12.12.2019, kam es zu zwei Verkehrsunfallfluchten. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte in der Zeit von 12:55 - 13:20 Uhr mit einem bislang unbekannten Fahrzeug beim Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.Außerdem kam es in der Zeit von 17 - 18:15 Uhr auf dem Parkplatz des Hallenbades in Varel zu einem weiteren Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Hierbei wurde der rechte Außenspiegel eines schwarzen Hyundai, vermutlich beim Ein-oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

