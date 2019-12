Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Intensive Suchmaßnahmen nach einem Vermissten aus Varel mit Öffentlichkeitswirkung - in der Nacht war ein Hubschrauber im Einsatz

Varel (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 12.12.2019, meldete sich ein 34-Jähriger aus Varel bei einer Bekannten in Wilhelmshaven. Nach den im Telefonat gemachten Äußerungen sorgte sich die Bekannte um den Gesundheitszustand des Varelers und alarmierte die Polizei.

Nachdem der Aufenthaltsort zunächst unbekannt war und die telefonischen Kontakte nur sporadisch waren, konnten die für die Fahndung eingesetzten Beamten das Fahrzeug des Vermissten im Laufe der Nacht in Varel, in der Nähe von Bahngleisen feststellen.

Die daraufhin ausgeweiteten Suchmaßnahmen, bei denen auch der Hubschrauber eingesetzt wurden, verliefen zunächst ohne Erfolg.

Am Freitagvormittag, 13.12.2019, trafen Beamte den Vermissten schließlich bei einer Bekannten in Varel an, es bestand keine akute Gesundheitsgefährdung.

