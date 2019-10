Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191018 - 1089 Frankfurt-Gallus: Nachtrag zur Meldung 1073 - Eigentümer des gestohlenen Fahrrads gefunden

Frankfurt (ots)

(hol) Wie hinlänglich bekannt, nahm die Polizei am 14.10.2019 einen besonders dreisten Fahrraddieb fest. Er hatte das nur an Reifen und Rahmen abgeschlossene Fahrrad in der Osloer Straße einfach auf die Schulter genommen und weggetragen.

Ein Zeuge hatte ihn dabei beobachtet und die Polizei verständigt. Der Eigentümer des Fahrrads war zunächst unbekannt.

Am Folgetag las ein 32-jähriger Frankfurter die entsprechende Pressemeldung. Da sein Fahrrad zur gleichen Zeit an gleicher Stelle gestohlen wurde, meldete er sich bei der Polizei. Tatsächlich handelte es sich bei dem sichergestellten Fahrrad um seins. Nachdem der glückliche Eigentümer dies bei der Polizei nachwies, bekam er sein schon verloren geglaubtes Fahrrad zurück.

