Bundespolizeipräsidium (Potsdam)

BPOLP Potsdam: Leitungswechsel bei der Bundespolizei-Fliegergruppe - Presseeinladung -

Potsdam (ots)

Am Montag, den 16. September 2019 findet in der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:30 Uhr der Leitungswechsel bei der Bundespolizei-Fliegergruppe in Sankt Augustin statt.

Der bisherige Leiter, Thomas Helbig, inzwischen Vizepräsident der Bundespolizeidirektion 11 in Berlin, wird nunmehr offiziell verabschiedet und der neue Leiter, Herr Polizeidirektor Torsten Hallmann in sein Amt eingeführt.

Hierzu werden im Hangar der Bundespolizei-Fliegergruppe auf Einladung des Präsidenten des Bundespolizeipräsidiums, Herrn Dr. Dieter Romann, rund 300 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Behörden aus dem In- und Ausland erwartet.

Für Pressvertreter besteht die Möglichkeit am besagten Termin an der Veranstaltung im Bundespolizeistandort Sankt Augustin teilzunehmen.

Bitte benachrichtigen Sie uns bis spätestens Freitag, den 13. September 2019, 13:00 Uhr, unter Angabe von Name, Vorname, Medium und Erreichbarkeit, ob wir mit Ihrer Teilnahme rechnen dürfen.

Akkreditierung/Rückfragehinweis:



Stabsstelle Öffentlichkeits-/ Pressearbeit

Bundespolizei-Fliegergruppe

Bundesgrenzschutzstraße 100 | 53757 Sankt Augustin

Tel.: 02241 238 -3095 / -2418 / -3094

E-Mail: presse.flg@polizei.bund.de

