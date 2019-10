Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191018 - 1086 Frankfurt-Innenstadt: Versuchter Betrug

Frankfurt (ots)

(dr) Heute (18.10.2019) Vormittag meldete ein Autovermieter der Polizei, dass es im Vorfeld einer Fahrzeugvermietung zur Übermittlung von gefälschten Unterlagen gekommen sei.

Gegen 13:00 Uhr, bei der geplanten Übergabe des Fahrzeuges am Opernplatz, sollte die Festnahme des vermeintlichen Kunden erfolgen. Bei dem Versuch zu flüchten, lief dieser jedoch vor ein Fahrzeug von Zivilbeamten, das ihn erfasste.

Der 27-jährige Tatverdächtige kam aufgrund der Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

