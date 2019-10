Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191017 - 1083 Frankfurt-Niederrad: Festnahme nach BtM-Kontrolle

Frankfurt (ots)

(fue) Bei Kontrollmaßnahmen, die am Mittwoch, den 16. Oktober 2019, gegen 23.00 Uhr, in der Thomas-Mann-Straße stattfanden, nahm die Polizei einen hier wohnsitzlosen 26-jährigen Mann fest, der versucht hatte, sich der Festnahme durch Flucht zu entziehen. Der Beschuldigte, der bereits wegen mehrerer BtM-Delikte in Erscheinung getreten war, führte 24 Gramm Kokain, eine Feinwaage und rund 1.560 EUR Bargeld in szenetypischer Stückelung mit sich. Der 26-Jährige, der zugegeben hatte, zuvor Kokain verkauft zu haben, wurde zur Ausweisung aus der Bundesrepublik gesucht. An der Kontrollörtlichkeit konnten noch weitere kleine BtM-Funde gemacht werden. Eine Absuche mit dem Spürhund führte zu keinen weiteren Funden.

