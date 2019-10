Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191017 - 1082 Frankfurt-Nordend: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Zeugen konnten am Mittwoch, den 16. Oktober 2019, gegen 22.10 Uhr, einen Mann dabei beobachten, wie er in der Koselstraße an einem dort abgestellten Fahrrad hantierte und sich jedes Mal, wenn sich ein Kraftfahrzeug näherte, sich zwischen geparkten Autos versteckte.

Nach etwa 20 Minuten schob er zwei Räder in einen Hinterhof und entfernte sich dann mit einem Fahrrad in Richtung der Friedberger Landstraße. An der in der Nähe befindlichen Kirche stellte er das Rad ab und ging zurück. Dabei wurde er von der zwischenzeitlich verständigten Funkstreife beobachtet und festgenommen. Wie sich dann herausstellte, war das bis zur Kirche benutzte Rad bereits in der Nacht vom 12. auf den 13. September entwendet worden. Neben verschiedenen Werkzeugen führte der festgenommene 46-Jährige noch rund 14 Gramm Amphetamin mit sich. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

