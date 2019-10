Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191017 - 1080 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Nachtrag zur Meldung 826 - Fahndungsfotos veröffentlicht und Belohnung ausgesetzt

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Frankfurt (ots)

(hol) Wie hinlänglich bekannt, kam es am Abend des 06.08.2019 zu einer Auseinandersetzung im Bahnhofsviertel, in deren Verlauf ein 37-Jähriger durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt wurde.

Der 37-Jährige und seine 42-jährige Begleiterin waren gegen 21:30 Uhr mit einer Gruppe junger Männer in der Moselstraße in Streit geraten. Die Gruppe bestand aus 3-4 Männern. Der 37-Jährige wurde zunächst geschlagen. Als er kurze Zeit später erneut auf die Gruppe traf, griff man ihn mit einem Messer an.

Nun wurden Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht, die die Tatverdächtigen kurz nach der Tat zeigen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat in diesem Zusammenhang für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung von 2.500 Euro ausgesetzt.

- Wer kann Hinweise zur Tat oder den bislang unbekannten Tatverdächtigen machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei (K11, Mordkommission) unter 069 / 755 - 51199 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. https://k.polizei.hessen.de/1410326162

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell