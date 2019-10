Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191016 - 1078 Frankfurt-Sachsenhausen: Unbekannte beschädigen Streifenwagen

Frankfurt (ots)

(ker) Gestern Abend (15.10.2019) wurde ein Streifenwagen der Polizei in Sachsenhausen vermutlich mit Steinen beworfen und beschädigt. Der oder die Täter sind derzeit unbekannt.

Gestern Abend um 21:40 Uhr bemerkten Streifenbeamte des 8. Polizeireviers in der Offenbacher Landstraße, dass der von ihnen genutzte Streifenwagen, welcher vor dem Revier geparkt wurde, erheblich beschädigt worden war. Die Frontscheibe des Mercedes-Benz Vito wurde zerstört. Eine weitere Nutzung des Streifenwagens war nicht mehr möglich. Neben und vor dem Funkwagen fanden die Beamten mehrere Steine. Vermutlich wurde die Scheibe mit ihnen eingeworfen bzw. eingeschlagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 8. Polizeirevier unter 069 / 755-10800 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

