Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191016 - 1076 Frankfurt-Bornheim: 9-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 9-jähriges Mädchen überquerte am Montag, den 14. Oktober 2019, gegen 15.35 Uhr, mit seinem Fahrrad einen Überweg in der Valentin-Senger-Straße. Dabei näherte sich ein Pkw in Richtung der Dortelweiler Straße, hielt zunächst auch an, gab dann aber zu früh Gas und erfasste das hintere Rad des Fahrrades. Die 9-Jährige kam hierdurch zu Fall und verletzte sich leicht. Nach Angaben des Mädchens stieg der Fahrer des Autos aus, stellte das Fahrrad zur Seite und belehrte sie, Schuld an dem Unfall zu sein. Danach setzte er sich in seinen BMW und entfernte sich vom Unfallort. Eine Zeugin, die sich um die 9-Jährige kümmerte, konnte sich noch das amtliche Kennzeichen notieren. Der mutmaßliche Fahrer des BMW, ein 77-jähriger Frankfurter, konnte wenig später in der Nähe der Wohnanschrift angehalten werden. Er widersprach der Schilderung der Geschädigten. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

