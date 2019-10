Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191015 - 1074 Frankfurt-Höchst: Mercedes Sprinter in Flammen

Frankfurt (ots)

(hol) Heute am frühen Morgen geriet in der Antoniterstraße ein Mercedes Sprinter in Brand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 70.000 Euro.

Gegen 02:00 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf einen geparkten brennenden Sprinter. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell und verhinderte so, dass die Flammen auf nahestehenden Gebäude übergriffen. Ein anderer, direkt vor dem Sprinter geparkter Lkw wurde durch die Hitzeeinwirkung jedoch leicht beschädigt.

Erste Ermittlungen deuten auf einen technischen Defekt als Brandursache hin.

