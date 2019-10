Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191015 - 1075 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Taschendiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 14. Oktober 2019, gegen 17.15 Uhr, befand sich ein 59-jähriger Mann als Gast in einem Lokal in der Weserstraße. Zu dem genannten Zeitpunkt bemerkte er, wie ihm ein junger Mann die Geldbörse aus der Hosentasche zog. Der Täter floh mit seiner Beute in die Grünanlage der Taunusanlage. Der Geschädigte, der einige Passanten auf seine Situation aufmerksam machen konnte, verfolgte den jungen Mann und gemeinsam konnte man ihn dort bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19-Jährigen, die Geldbörse, mit etwa 185 EUR Bargeld und der EC-Karte des Geschädigten, konnte bei ihm aufgefunden werden.

