POL-ST: Greven, PKW-Diebstahl

Von einem Parkplatz an der Grabenstraße ist in der Nacht zum Mittwoch (25.0.2019) ein PKW gestohlen worden. Eine Autofahrerin hatte den grauen Peugeot 307 auf dem Parkplatz einer Kindertagesstätte abgestellt. Sie konnte angeben, dass der Wagen am Dienstagabend um 19.05 Uhr noch dort stand. Am nächsten Morgen, um 09.30 Uhr, war der Wagen mit den Kennzeichen ST - NM 65. verschwunden. Er konnte bisher nicht wieder aufgefunden werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei fragt auch: Wer weiß, wo der graue Peugeot jetzt steht? Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

