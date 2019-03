Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrerin verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

Grevenbroich-Orken (ots)

Dienstagabend (19.03.) wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte eine 47-jährige Grevenbroicherin, gegen 18:15 Uhr, mit ihrem Fahrrad den Radweg der Richard-Wagner-Straße, aus Richtung "Am Rittergut", in Richtung "Am Hammerwerk" befahren. Zur gleichen Zeit war eine 83-jährige Grevenbroicherin mit ihrem PKW Opel in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen. Als die Seniorin mit ihrem Auto nach rechts in die Blumenstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmerinnen. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankernhaus. Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

