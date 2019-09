Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerinnen leicht verletzt

Bocholt (ots)

Zwei Radfahrerinnen sind am Mittwoch in Bocholt zusammengestoßen und haben dabei leichte Verletzungen erlitten. Gekommen war es dazu gegen 17.15 Uhr in der Innenstadt: Eine 52-Jährige Bocholterin war zu diesem Zeitpunkt auf dem Südwall in Richtung Casinowall unterwegs. Als sie die Neustraße querte, stieß sie mit dem Rad einer 17-jährigen Bocholterin zusammen. Die Jugendliche hatte die als Fußgängerzone ausgewiesene Neustraße verbotswidrig in Richtung Neutorplatz befahren.

