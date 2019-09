Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Radfahrer prallt gegen Autotür

Legden (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Mittwoch in Legden bei einem Unfall erlitten. Der 61-jährige Legdener befuhr gegen 17.05 Uhr die Straße Fliegenmarkt in Richtung Nordring. Als ein 20-jähriger Legdener die Fahrertür seines geparkten Autos öffnete, stieß der Radfahrer dagegen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 700 Euro.

