Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191016 - 1077 Frankfurt-Bornheim: Frau nach Handydiebstahl festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Abend (15.10.2019) erwischte ein Mitarbeiter eines Geschäftes in Bornheim eine 31-jährige Frau beim Diebstahl eines Mobiltelefons. Bei der Festnahme der Frau wurde eine Polizistin leicht verletzt. Gegen 17:45 Uhr betrat die 31 Jahre alte Beschuldigte den Handyladen in der Berger Straße. Sie nahm dort ein Mobiltelefon im Wert von 200 Euro an sich und verließ das Geschäft, ohne dieses zu bezahlen. Der Mitarbeiter, der den Diebstahl bemerkt hatte, nahm umgehend die Verfolgung auf und sprach die Frau auf den Diebstahl an. Daraufhin warf sie das Handy weg und flüchtete zu Fuß. Eine Polizeistreife konnte sie jedoch in der Nähe antreffen und festnehmen. Bei ihrer Festnahme beleidigte die Beschuldigte die eingesetzte Streife und leistete erheblichen Widerstand. Eine Polizeibeamtin wurde durch einen tätlichen Angriff leicht verletzt, konnte ihren Dienst aber fortsetzen. Die unter Alkoholeinfluss stehende Beschuldigte kam anschließend zur Ausnüchterung in das Gewahrsam des Polizeipräsidiums.

