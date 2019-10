Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191017 - 1081 Frankfurt-Sachsenhausen: Junge Frau sexuell belästigt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 16. Oktober 2019, gegen 17.00 Uhr, war eine 15-jährige Frankfurterin zu Fuß unterwegs durch die Dreikönigsstraße. Dort, in Höhe des Anwesens Nr. 35, entblößte sich ihr gegenüber ein junger Mann und zeigte sich in schamverletzender Weise. Zudem berührte er die Frau unsittlich, bevor er flüchtete.

Der Täter wird beschrieben als etwa 20 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Er hat schwarzes Haar, braune Augen und trug eine schwarze Jeans sowie einen schwarzen Pullover. Insgesamt von gepflegtem Äußeren, sprach akzentfreies Deutsch.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069-75551399.

