Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PM des PP Heilbronn vom 03.08.2019, Stand 17.00 Uhr

Heilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn Weinsberg, B 39: Verkehrsunfall mit drei Verletzten Drei Leichtverletzte und ein Gesamtsachschaden von ca. 30 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag um 13.50 Uhr auf der B 39 zwischen dem Schemelsbergtunnel und der Einmündung der Bahnhofstraße. Ein 28-Jähriger fuhr mit seinem PKW VW Polo vom Schemelsbergtunnel kommend auf das Heck eines verkehrsbedingt wartenden PKW VW Golf auf. Durch die Kollision wurde der Polo auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er mit einem entgegenkommenden PKW VW Passat zusammenstieß. Die beiden 72 und 74 Jahre alten Insassen im PKW VW Golf blieben unverletzt. Die schwangere 35-jährige Fahrerin des VW Passat und deren dreijähriges Kind wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 28-Jährige Polo-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Zwei DRK-Fahrzeuge waren zur Erstversorgung der Verletzten im Einsatz. Die B 39 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis 15.20 Uhr voll gesperrt.

Hohenlohekreis Gemarkung Ingelfingen-Hermuthausen: PKW bei Unfall ausgebrannt Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten kam es am Samstag um 14.00 Uhr auf der L 1022 zwischen Hermuthausen und Belsenberg. Die 20-jährige Fahrerin eines PKW OPEL Karl war von Hermuthausen kommend in einer Linkskurve nach rechts auf den Grünstreifen gekommen. Beim Gegenlenken geriet der PKW außer Kontrolle und auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem PKW OPEL Astra eines 34-Jährigen zusammenstieß. Der PKW OPEL Karl geriet nach dem Unfall in Brand. Ein Ersthelfer rettete die 20-Jährige aus ihrem PKW, der 34-Jährige konnte sein Fahrzeug selbständig verlassen. Beide erlitten schwerste Verletzungen. Die 20-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert, der 34-Jährige durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 25 000 Euro. Die L 1022 war bis 17.05 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Einsatzkräfte Feuerwehr: 17 Mann mit 5 Fahrzeugen DRK: 2 RTW, 1 NAW und 1 Rettungshubschrauber

