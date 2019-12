Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei sucht den Fahrzeugführer eines schwarzen Pkw sowie Zeugen und betont, dass das Hinterlassen eines Zettels nicht ausreicht

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagnachmittag, 10.12.2019, kam es gegen 16:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Heuweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines schwarzen Pkw fuhr rückwärts aus der Parkbucht und touchierte einen hinter ihm, in der Parkbucht parkenden roten Pkw BMW an der hinteren Stoßstange.

Nach jetzigem Ermittlungsstand stieg der Verursacher aus und hinterließ an der Windschutzscheibe des beschädigten Pkw eine Nachricht mit einer Handynummer, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern und verließ die Unfallstelle.

Die hinterlassene Handynummer ist eine falsche, so dass die Polizei darum bittet, dass sich der Verursacher bzw. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder ergänzende Angaben machen können, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang macht die Polizei darauf aufmerksam, dass das Hinterlassen eines Zettels an der Windschutzscheibe nicht ausreichend ist.

"Als Beteiligter eines Unfalls müssen Sie so lange an der Unfallstelle bleiben, bis die Angaben zu Ihrer Person, zu Ihrem Fahrzeug und der Art Ihrer Beteiligung von den anderen Unfallbeteiligten oder der Polizei aufgenommen sind" erklärt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und betont, dass das Zurücklassen eines Hinweiszettels zum Beispiel an der Windschutzscheibe des beschädigten Fahrzeuges nicht ausreichend ist.

"Unfallbeteiligter" ist jeder, dessen Verhalten nach den Umständen zur Verursachung des Unfalls beigetragen haben kann. Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort ist strafbar!

Verhelfen Sie Anderen zu Ihrem Recht und stellen Sie sich als Zeuge zur Verfügung, auch wenn Sie nicht unmittelbar am Unfall beteiligt sind!

Sollten Sie darüber hinaus Fragen zur Verkehrssicherheit haben, steht Ihnen bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland der Verkehrssicherheitsberater Dominik Tjaden unter der Rufnummer 04421/942-109 zur Verfügung!

