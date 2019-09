POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht vom 20.09.2019

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall bei Lautenthal

Lautenthal. Am Freitagnachmittag befuhr ein 20jähriger Seesener mit seinem Opel aus Richtung Seesen kommend die L 516. An der Einmündung zur L 515 beabsichtigte er nach links in Richtung Langelsheim abzubiegen. Hierbei nahm er einem 60jährigen Langelsheimer, der mit seinem VW die L 515 in Richtung Lautenthal befuhr, die Vorfahrt. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, die anschließend abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Gesamtsachschaden ca. 9.000 Euro. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Unfallstelle für etwa 30 Minuten komplett gesperrt werden. Aufgrund von Bauarbeiten auf der B 82 wird der Verkehr aus Seesen in Richtung Langelsheim gegenwärtig über die L 515 und L 516 geleitet. Durch das Verkehraufkommen entstand an der Unfallstelle ein längerer Stau.

