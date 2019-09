POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 20.09.2019

Polizeiinspektion Goslar

Versuchter Einbruch

Im Verlauf der letzten Woche versuchten unbekannte Täter die Außentür des Kindergartens an der Lautenthaler Straße aufzuhebeln. Das Gebäude wurde nicht betreten. Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 500 Euro. (som)

Hausfriedensbruch

Am Donnerstag, 19.09.2019, gegen 13.10 Uhr, betrat ein 49jähriger Mann aus Seesen trotz Hausverbotes ein Einkaufszentrum Am Wilhelmsbad. Beim Eintreffen der Polizei hielt er sich noch vor Ort auf und kam einem ausgesprochenen Platzverweis nach. (som)

Diebstahl

Am Dienstag, 17.09.2019, zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr, wurde einer 81jährigen Frau aus Seesen in einem Lebensmittelgeschäft an der Bornhäuser Straße ihre Geldbörse entwendet. Diese hatte sie zuvor in ihrer Handtasche auf einem mitgeführten Rollator abgelegt. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. (som)

Wildunfall

Am Donnerstag, 19.09.2019, gegen 07.00 Uhr, befuhr ein 58jähriger Mann aus Clausthal-Zellerfeld mit seinem PKW die K 65 aus Bad Grund kommend in Richtung Münchehof. Kurz vor der Einmündung zum Kalkwerk wechselte von rechts kommend ein Stück Rehwild über die Fahrbahn. Beim Zusammenstoß wurde das Tier getötet, am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. (som)

