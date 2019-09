Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Einbruch in Kindergarten:

In der Zeit von Mittwoch, den 18. September 2019, 18.40 Uhr, bis zum Zeitpunkt der Feststellung am Donnerstag, den 19. September 2019, 06.45 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Einbruch in den Kindergarten in Schlewecke in der Deilichstraße begangen. Mittels eines Werkzeuges wurde ein Fester am Anbau aufgehebelt. Hierdurch gelangten die Täter in das Gebäude. Anschließend entwendeten sie Werkzeuge einer Tischlerfirma, die diese zum Zweck der Durchführung einer Baumaßnahme im Gebäude gelagert hatte. Es handelt sich um einen Akkuschrauber, eine Multifunktionssäge und zwei Nagelgeräte. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

