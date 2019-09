POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 18.09.2019

Polizeiinspektion Goslar

PI Goslar: Pressemitteilung vom 18.09.2019

Goslar (ots)

- Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Am Dienstag, zwischen 09.30 und 17.45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Klubgartenstrasse, Höhe Haus Nr. 15, Parkplatz Subway/Bäckerei Fern-Weh, offenbar beim Öffnen einer Fahrzeugtür einen unmittelbar daneben abgestellten schwarzen Daimler-Chrysler mit GS-Kennzeichen im Bereich der Fahrertür. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

